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Манчестер Сіті купить конкурента для Зінченка

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МС скористається правом зворотнього викупу
Манчестер Сіті купить конкурента для Зінченка

Манчестер Сіті бажає у ПСВ викупити назад Анхеліньо, який у Нідерландах провів чудовий сезон.

Про це повідомляє La Voz de Galicia. 

МС доведеться заплатити 12 млн євро - вдвічі більше, ніж віддав минулого літа ПСВ.

Захисник молодіжної збірної Іспанії U-21 провів сезон настільки добре, що був обраний до символічної збірної Ередівізія.

Інтерес до Анхеліньо приписували Наполі, Боруссії Д, Аяксу, Барселоні та Арсеналу, а ПСЖ нібито запропонував за гравця 25 млн євро - але ПСВ не міг прийняти цю пропозицію перш, ніж Ман Сіті оголосив би про своє рішення.

"Містяни" можуть просто перепродати гравця, однак джерело стверджує, що ініціатором повернення Анхеліньо є Хосеп Гвардіола.

Іспанцеві в Ман Сіті доведеться конкурувати за місце в основі з Олександром Зінченком, Бенжаменом Менді і Фабіаном Делфі.

Нагадаємо, що Зінченко емоційно привітав збірну України з чемпіонством.

До речі, захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зрівнявся з трансферною вартістю з вінгером Вест Гема Андрієм Ярмоленком.

Джерело - football.ua.

#Зінченко, #МС, #Анхеліньо
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