Зінченко наздогнав Ярмоленка за трансферною вартістю

Обидва футболісти оцінюються у 20 млн євро

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зрівнявся з трансферною вартістю з вінгером Вест Гема Андрієм Ярмоленком.

Про це повідомляє Tranfsermarkt.

За версією авторитетного порталу, обидва футболісти оцінюються у 20 мільйонів євро і є найдорожчими гравцями національної збірної України.

Зростання ринкової вартості на послуги Зінченко пов'язані з тим, що українець по ходу минулого сезону закріпився в основному складі Манчестер Сіті, оформивши з городянами перший в історії англійського футболу потроєнь.

Ярмоленко, у свою чергу, не виходив на поле з жовтня, коли отримав травму в матчі Вест Гема.

Нагадаємо, у Ярмоленка з'явився конкурент У Вест Гемі.

Раніше повідомлялося, як Ярмоленко дотепно потролив Зінченка.

Джерело - Tranfsermarkt.