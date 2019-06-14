Зінченко наздогнав Ярмоленка за трансферною вартістю

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зрівнявся з трансферною вартістю з вінгером Вест Гема Андрієм Ярмоленком.
Про це повідомляє Tranfsermarkt.
За версією авторитетного порталу, обидва футболісти оцінюються у 20 мільйонів євро і є найдорожчими гравцями національної збірної України.
Зростання ринкової вартості на послуги Зінченко пов'язані з тим, що українець по ходу минулого сезону закріпився в основному складі Манчестер Сіті, оформивши з городянами перший в історії англійського футболу потроєнь.
Ярмоленко, у свою чергу, не виходив на поле з жовтня, коли отримав травму в матчі Вест Гема.
Нагадаємо, у Ярмоленка з'явився конкурент У Вест Гемі.
Раніше повідомлялося, як Ярмоленко дотепно потролив Зінченка.
Джерело - Tranfsermarkt.