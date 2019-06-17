Баланюк: В Арсеналі грали на контору

Український нападник Вісли Денис Баланюк розповів про сезон в Арсеналі-Київ.

Про це повідомляє footboom.com.

"Мій сезон в Києві був дуже важким, а іноді і веселим. У команді було багато речей, про які не говорили вголос. У команді були футболісти, які грали на контору. Коли це стало відомо, вони покинули клуб. Я б міг багато розповісти про Арсенал-Київ, але, можливо, пізніше. Для мене цей рік був дуже складним, не хочу повертатися в Україну для продовження кар'єри. Для мене краще повернутися в Європу, особливо в Віслу, - сказав Баланюк.