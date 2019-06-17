Маріуполь зіграє з Габалою

ФК Маріуполь запланував контрольний матч проти Габали на тренувальному зборі в Туреччині.
Про це повідомляє офіційний сайт Габали.
Орієнтовна дата зустрічі - 7 липня.
Нагадаємо, що в Чемпіонаті України 2018/2019 Маріуполь посів 4-е місце. Габала в цьому сезоні також посіла 4-е місце в Чемпіонаті Азербайджану.
У Лізі Європи маріупольці розпочнуть свій шлях з 3-го раунду кваліфікації.
Раніше Маріуполь продовжив контракт з головним тренером.
Екс-гравець Маріуполя Олександр Зубков на правах оренди перейшов в Ференцварош.
Джерело - ua-football.com.