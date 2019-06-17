Маріуполь зіграє з Габалою

Відомий один з суперників Маріуполя на турецькому зборі

ФК Маріуполь запланував контрольний матч проти Габали на тренувальному зборі в Туреччині.

Про це повідомляє офіційний сайт Габали.

Орієнтовна дата зустрічі - 7 липня.

Нагадаємо, що в Чемпіонаті України 2018/2019 Маріуполь посів 4-е місце. Габала в цьому сезоні також посіла 4-е місце в Чемпіонаті Азербайджану.

У Лізі Європи маріупольці розпочнуть свій шлях з 3-го раунду кваліфікації.

Раніше Маріуполь продовжив контракт з головним тренером.

Екс-гравець Маріуполя Олександр Зубков на правах оренди перейшов в Ференцварош.

Джерело - ua-football.com.