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Маркевич очолить команду першої ліги

Сьогодні 09:14 1502 0
Син Маркевича повертається на Україну
Маркевич очолить команду першої ліги

Відбулася зустріч керівництва ФК Агробізнес, на якій було домовлено про призначення на посаду головного тренера ФК Агробізнес Остапа Маркевича.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Виконуючий обов’язки головного тренера команди Андрій Донець займе посаду віце-президента ФК Агробізнес.

41-річний Остап Маркевич  є старшим сином легендарного футбольного тренера та фахівця Мирона Богдановича Маркевича.

Він близько трьох років працює тренером у академії ФК Вільяреал (Іспанія), зокрема тренує команду U19. За цей час  молодий тренер мав змогу пройти стажування та переймати досвід в Іспанії у кращих європейських спеціалістів футболу.

Найближчим часом Остап Миронович Маркевич повернеться в Україну і офіційно очолить ФК Агробізнес.

Нагадаємо, що Мирон Маркеивч назвав гру України проти Сербії найкращою.У 28-му турі першої ліги Агробізнес поступився Руху (0:4).

 

Джерело - fcab.com.ua.

#Маркевич, #Агробізнес, #перша ліга
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