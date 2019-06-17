ПСЖ готовий продати Неймара

Керівництво французького ПСЖ не буде проти продати бразильського нападника Неймара, якщо надійде гарна пропозиція.
Про це повідомляє L’Equipe.
Крім того, сам футболіст дав зрозуміти своєму оточенню, що втомився у ПСЖ та хоче змінити обстановку. Агент Піні Захаві вже розпочав роботу з повернення футболіста в Іспанію.
"Я більше не буду терпіти суперзіркову поведінку", – розкритикував гравців своєї команди президент ПСЖ.
До слова, у поточному сезоні в активі Неймара 28 матчів за ПСЖ в усіх турнірах, де нападник забив 23 голи та віддав 13 результативних передач.
Як раніше повідомлялося Неймар відвідав поліційну дільницю у зв'язку зі справою про зґвалтування моделі Нажили Тріндаде.
Джерело - football24.ua.