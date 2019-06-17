ПСЖ готовий продати Неймара

Мій профіль
Збірна України U-20 - чемпіон світу!
Вчора 01:16 2941 1
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20
Сьогодні 10:39 1597 1
Україна U-20 - Південна Корея U-20 3:1. Огляд матчу
15.06.2019 21:51 3575
Україна - Південна Корея 3:1. Як це було
15.06.2019 20:55 5652
Стартовий склад збірної України на фінал ЧС-2019 U-20
15.06.2019 18:11 757
Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляція
15.06.2019 14:51 865
Україна - Південна Корея: онлайн. LIVE трансляція
15.06.2019 14:42 4095
Його батько загинув за Україну, а він зіграє у фіналі чемпіонату світу
15.06.2019 11:38 2897
УЄФА розгляне апеляції Португалії та Люксембургу у справі Мораеса
14.06.2019 20:26 1791
Фінал чемпіонату світу U-20 Україна - Південна Корея: ситуація з квитками. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
14.06.2019 20:14 1521
Навколо спорту
Блоги
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20 Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:39 1597 1
Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька
Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька Valeriy Ruchka
Вчора 19:29 992
Україно, з перемогою: Зінченко емоційно привітав збірну України з чемпіонством
Україно, з перемогою: Зінченко емоційно привітав збірну України з чемпіонством Valeriy Ruchka
Вчора 14:52 850
Брієдіс - Гловацький: відео бою
Брієдіс - Гловацький: відео бою Valeriy Ruchka
Вчора 12:53 934
Найкращі на планеті: роздагальня збірної України після перемоги на чемпіонаті світу
Найкращі на планеті: роздагальня збірної України після перемоги на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 12:34 1219
Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську
Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську Valeriy Ruchka
15.06.2019 07:00 1035
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни Valeriy Ruchka
14.06.2019 22:45 2191
Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто
Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто Valeriy Ruchka
14.06.2019 14:52 1153
Збірна України U-20 провела відкрите тренування напередодні фіналу ЧС-2019
Збірна України U-20 провела відкрите тренування напередодні фіналу ЧС-2019 Максим Буйдин
14.06.2019 13:56 711
Російський хокеїст помістив свого сина в чашу Кубка Стенлі
Російський хокеїст помістив свого сина в чашу Кубка Стенлі Максим Буйдин
14.06.2019 12:25 762
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:39 Блог Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20 1597 1
10:37 Футбол Кавані: Збірна Уругваю готова поборотися за Копа Америки 75
10:23 Футбол Баланюк: В Арсеналі грали на контору 601
10:08 Баскетбол Унікаха зацікавлена в послугах центрового збірної України 302
09:53 Футбол Маріуполь зіграє з Габалою 417
09:45 Футбол Лемпард погодився очолити Челсі 302
09:30 Футбол Дришлюк: Для нас кожна гра була складною по своєму 261
09:14 Футбол Маркевич очолить команду першої ліги 1506
09:04 Футбол Цітаішвілі: Головне завдання - закріпитися у Динамо 502
08:46 Футбол Генк і Аталанта домовилися про трансфер Маліновського 756
08:32 Футбол ПСЖ готовий продати Неймара 550
08:15 Волейбол Національна дефлімпійська збірна України - чемпіон Європи 296
08:00 Футбол Маліновський: Генк не збирається вести переговори з Аталантою 605
06:42 Футбол Уругвай розгромив Еквадор на Копа Америки 580
16 Червня 2019
23:54 Футбол Гол Гонсалеса не допоміг Парагваю перемогти Катар на Копа Америки 562
23:27 Бокс Ф'юрі повернеться на ринг восени 538
23:13 Бокс Гірн пояснив чому програв Джошуа 776
22:46 Легка атлетика Бондаренко виграв другий поспіль етап Діамантової ліги 686
22:21 Футбол Мілан не продасть Сусо 380
22:01 Футбол Альбасете Зозулі переграв Мальорку, але втратив шанси на вихід у Ла-Лігу 838
21:47 Футбол Тотті має покинути Рому 574
21:37 Гандбол Збірна України вийшла на чемпіонат Європи-2020 1036
21:24 Футбол Левченко: Гравці збірної України U-20 написали історію 538
21:11 Футбол Булеца та Супряга будуть грати у СК Дніпро-1 859
20:57 Футбол Наполі купив Оспіну в Арсенала 469

ПСЖ готовий продати Неймара

Сьогодні 08:32 550 0
Вже цього літа Неймар може залишити ПСЖ
ПСЖ готовий продати Неймара

Керівництво французького ПСЖ не буде проти продати бразильського нападника Неймара, якщо надійде гарна пропозиція.

Про це повідомляє L’Equipe.

Крім того, сам футболіст дав зрозуміти своєму оточенню, що втомився у ПСЖ та хоче змінити обстановку. Агент Піні Захаві вже розпочав роботу з повернення футболіста в Іспанію.

"Я більше не буду терпіти суперзіркову поведінку", – розкритикував гравців своєї команди президент ПСЖ.

До слова, у поточному сезоні в активі Неймара 28 матчів за ПСЖ в усіх турнірах, де нападник забив 23 голи та віддав 13 результативних передач.

Як раніше повідомлялося Неймар відвідав поліційну дільницю у зв'язку зі справою про зґвалтування моделі Нажили Тріндаде.

Джерело - football24.ua.

#Неймар, #ПСЖ
Коментарі ()