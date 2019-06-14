Неймара п'ять годин допитувала поліція

Футболіст заперечував усі звинувачення в сексуальному насильстві

Бразильський нападник ПСЖ Неймар відвідав поліційну дільницю у зв'язку зі справою про зґвалтування моделі Нажили Тріндаде.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, в поліційній дільниці Ріо-де-Жанейро форварда допитували близько п'яти годин.

Адвокати футболіста повідомили, що Неймар заперечував усі звинувачення в сексуальному насильстві над Тріндаде.

"Я повністю спокійний. Рано чи пізно правда стане відома", - заявив Неймар після допиту.

Раніше Тріндаде виступила на телебаченні, розповівши подробиці ночі, проведеної з Неймаром, а пізніше заявила, що футболіст - наркоман.

Також, винуватиця секс-скандалу за участі Неймара втратила докази.

Джерело - Mundo Deportivo.