Неймара п'ять годин допитувала поліція

Бразильський нападник ПСЖ Неймар відвідав поліційну дільницю у зв'язку зі справою про зґвалтування моделі Нажили Тріндаде.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, в поліційній дільниці Ріо-де-Жанейро форварда допитували близько п'яти годин.
Адвокати футболіста повідомили, що Неймар заперечував усі звинувачення в сексуальному насильстві над Тріндаде.
"Я повністю спокійний. Рано чи пізно правда стане відома", - заявив Неймар після допиту.
Раніше Тріндаде виступила на телебаченні, розповівши подробиці ночі, проведеної з Неймаром, а пізніше заявила, що футболіст - наркоман.
Також, винуватиця секс-скандалу за участі Неймара втратила докази.
Джерело - Mundo Deportivo.