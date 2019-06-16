Ми стали зірками – Корнієнко

Після фіналу на чемпіонаті світу гравці збірної України стали зірками.

Про це розповів півзахисник юнацької збірної України Віктор Корнієнко, повідомляє УАФ.

"Зараз неймовірні емоції, які важко передати словами. Не знаю... Таке враження, що ми стали зірками, — усі радіють, кричать. Таке треба відчути.

За 30 секунд до кінця гри вже були неймовірні емоції. Ми не знали, куди бігти, тому що були щасливі й розуміли, що вже ось він, кінець матчу. Це емоції", – розповів він.