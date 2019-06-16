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Ми стали зірками – Корнієнко

Сьогодні 15:53 423 0
гравець збірної України прокоментував успіх у фіналі чемпіонату світу в Польщі
Ми стали зірками – Корнієнко

Після фіналу на чемпіонаті світу гравці збірної України стали зірками.

Про це розповів півзахисник юнацької збірної України Віктор Корнієнко, повідомляє УАФ.

"Зараз неймовірні емоції, які важко передати словами. Не знаю... Таке враження, що ми стали зірками, — усі радіють, кричать. Таке треба відчути.

За 30 секунд до кінця гри вже були неймовірні емоції. Ми не знали, куди бігти, тому що були щасливі й розуміли, що вже ось він, кінець матчу. Це емоції", – розповів він.

Раніше, Олександр Петраков назвав перемогу у фіналі заслугою всього українського футболу.

Нагадаємо, збірна України U-20 - чемпіон світу! 

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Корнієнко, #чемпіонат світу
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