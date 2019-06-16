Перемога юнацької збірної України є заслугою всього українського футболу.
Про це розповів головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков.
"Я ще остаточно не усвідомив того, що сталося сьогодні. Напевно, це прийде пізніше. Сьогодні був найважливіший матч у моєму житті. Відчуваю себе зараз щасливою людиною.
Сьогоднішня перемога — заслуга всієї Української асоціації футболу. Насамперед — моїх асистентів, тренерсько-адміністративного штабу. Нам допомагало дуже багато людей із нашої асоціації. Це наша спільна перемога, успіх усього українського футболу", – розповів наставник збірної.
Раніше, на прес-конференції Петракова футболісти збірної України облили всіх водою.
Нагадаємо, Збірна України U-20 - чемпіон світу!
Джерело - Чемпіон.