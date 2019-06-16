Перемога юнацької збірної України є заслугою всього українського футболу.

Про це розповів головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков.

"Я ще остаточно не усвідомив того, що сталося сьогодні. Напевно, це прийде пізніше. Сьогодні був найважливіший матч у моєму житті. Відчуваю себе зараз щасливою людиною.

Сьогоднішня перемога — заслуга всієї Української асоціації футболу. Насамперед — моїх асистентів, тренерсько-адміністративного штабу. Нам допомагало дуже багато людей із нашої асоціації. Це наша спільна перемога, успіх усього українського футболу", – розповів наставник збірної.