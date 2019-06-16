Центральний захисник донецького Шахтаря Іван Ордець може опинитися в чемпіонаті Росії.
Український захисник може перейти в московське Динамо.
Донецький клуб не може домовитися із захисником про продовження контракту, який закінчується 30 червня.
Іван Ордець є вихованцем Шахтаря. Із 2009 року він почав виступав за молодіжну команду "гірників". У минулому сезоні 26-річний гравець пропустив більше півроку через травму сухожилля.
У складі збірної України Іван провів 12 матчів. В його активі один гол.
Раніше, захисник Шахтаря підписав контракт з Рубіном.
Нагадаємо, в чемпіонат Росії в січні перебрався й інший захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, з того часу виграв місцеву Прем'єр-лігу в футболці Зеніту.
Джерело - sportarena.