Український захисник Іван Ордець може продовжити кар‘єру в РПЛ

Центральний захисник донецького Шахтаря Іван Ордець може опинитися в чемпіонаті Росії.

Український захисник може перейти в московське Динамо.

Донецький клуб не може домовитися із захисником про продовження контракту, який закінчується 30 червня.

Іван Ордець є вихованцем Шахтаря. Із 2009 року він почав виступав за молодіжну команду "гірників". У минулому сезоні 26-річний гравець пропустив більше півроку через травму сухожилля.

У складі збірної України Іван провів 12 матчів. В його активі один гол.

Раніше, захисник Шахтаря підписав контракт з Рубіном.

Нагадаємо, в чемпіонат Росії в січні перебрався й інший захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, з того часу виграв місцеву Прем'єр-лігу в футболці Зеніту.

Джерело - sportarena.