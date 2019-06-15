Захисник Шахтаря Олег Данченко став гравцем Рубіна.
Про це повідомляє офіційний сайт казанського клубу.
Контракт з 24-річним українцем був підписаний на 4 роки, на новому місці він буде грати під 33-м номером.
У лютому Олег перебрався з Шахтаря в красноярський Єнісей на правах оренди до кінця минулого сезону, взявши участь в 11 матчах російського клубу.
Влітку 2017 року Гірники віддавали Данченко в оренду в Анжи, де той провів 29 матчів і забив 3 голи. До переходу в Шахтар він виступав за хмельницьке Динамо і Чорноморець.
Всього за донецький клуб він взяв участь в 12 матчах, а його єдиний гол у футболці Гірників припав на кубкову зустріч з Олімпіком (3: 2) в жовтні минулого року.
Нагадаємо, в чемпіонат Росії в січні перебрався й інший захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, з того часу виграв місцеву Прем'єр-лігу в футболці Зеніту.
Джерело - Чемпіон.