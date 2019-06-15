Футболіст перейшов в російський чемпіонат

Захисник Шахтаря Олег Данченко став гравцем Рубіна.

Про це повідомляє офіційний сайт казанського клубу.

Контракт з 24-річним українцем був підписаний на 4 роки, на новому місці він буде грати під 33-м номером.

У лютому Олег перебрався з Шахтаря в красноярський Єнісей на правах оренди до кінця минулого сезону, взявши участь в 11 матчах російського клубу.

Влітку 2017 року Гірники віддавали Данченко в оренду в Анжи, де той провів 29 матчів і забив 3 голи. До переходу в Шахтар він виступав за хмельницьке Динамо і Чорноморець.

Всього за донецький клуб він взяв участь в 12 матчах, а його єдиний гол у футболці Гірників припав на кубкову зустріч з Олімпіком (3: 2) в жовтні минулого року.

Нагадаємо, в чемпіонат Росії в січні перебрався й інший захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, з того часу виграв місцеву Прем'єр-лігу в футболці Зеніту.

Джерело - Чемпіон.