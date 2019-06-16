Перед вибором стартового складу тренерський штаб збірної України U-20 довірився передчуттю.

Про це розповів головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков, повідомляє УАФ.

"Ніхто не відміняв у футболі такого поняття, як передчуття. Я відчув, що треба поставити у стартовий склад Супрягу та Цітаішвілі, відчув, що треба випустити Хахльова. Він скільки зміг, стільки й зіграв. Я зробив заміни у складі, хоча попередній матч був переможним.

Спрацювало передчуття, але рішення я приймав не один, а разом зі своїми помічниками. Я запропонував — мене підтримали. У нас є тренерський штаб, я завжди так робив", – розповів наставник юнацької збірної України.