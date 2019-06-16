Півзахисник юнацької збірної України Олексій Хахльов написав зворушливе звернення до Кирила Дришлюка після перемоги у фіналі чемпіонаті світу, батько якого загинув в зоні АТО.
"Твій тато – герой. Він зробив все, щоб український народ спокійно міг святкувати нашу перемогу на чемпіонаті світу. Ти сильний, і ти це заслужив! Горджусь тобою, брате", – написав він у своєму Instagram.
Раніше повідомлялося, що батько Кирила Дришлюк, майор авіації Павло Дришлюк загинув під Слов’янськом в Українсько-Російській війні.
Нагадаємо, Збірна України U-20 - чемпіон світу!
Джерело - Чемпіон.