Батько української збірної загинув від рук терористів на Донбасі

Півзахисник юнацької збірної України Олексій Хахльов написав зворушливе звернення до Кирила Дришлюка після перемоги у фіналі чемпіонаті світу, батько якого загинув в зоні АТО.

"Твій тато – герой. Він зробив все, щоб український народ спокійно міг святкувати нашу перемогу на чемпіонаті світу. Ти сильний, і ти це заслужив! Горджусь тобою, брате", – написав він у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що батько Кирила Дришлюк, майор авіації Павло Дришлюк загинув під Слов’янськом в Українсько-Російській війні.

Нагадаємо, Збірна України U-20 - чемпіон світу!

Джерело - Чемпіон.