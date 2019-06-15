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Його батько загинув за Україну, а він зіграє у фіналі чемпіонату світу

Збірна України U-20 вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату світу. Суперником українців буде команда Південної Кореї.

У цьому матчі має вийти Кирило Дришлюк, адже він є основним півзахисником команди. Його батько, майор авіації Павло Дришлюк загинув під Слов’янськом в Українсько-Російській війні.

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Кирило народився у військовій родині - дід В'ячеслав Дришлюк служив в складі радянської армії в Угорщині, батько Павло Дришлюк - подався в авіацію, служив в Борисполі.

З початку військових дій на Сході України капітан Дришлюк увійшов до складу екіпажу літака АН-30 як бортовий технік. 22 квітня 2014 го літак потрапив під обстріл над Слов'янськом, але не отримав серйозних пошкоджень і приземлився в Борисполі.

6 червня екіпаж Дришлюка знову потрапив під обстріл з ПЗРК. Літак втратив висоту і почав падати на житлові будинки. Командир екіпажу Костянтин Могилко віддав наказ покинути борт. Сам разом з Дришлюком і другим бортмеханіком Олексієм Потапенком залишився - потрібно було відвести загрозу від житлових районів.

Майже відразу ж загинув оператор фотозйомки Сергій Камінський - командир наказав скинути його тіло на парашуті. Ще трьох врятував Дришлюк - він допомагав знімати бронежилети і надіти парашути. Стрибати доводилося з 800-метрової висоти. Швидкість падіння була величезною - людей доводилося буквально відривати і відштовхувати з літака.

У планах тих, хто залишилися на борту, було посадити судно на безпечній території - де не було людей. Але за кілька десятків метрів до землі відвалилося крило - врятуватися не вдалося нікому. Літак був повністю зруйнований.

Тіла загиблих було складно ідентифікувати. Після експертиз Потапенка і Могилка поховали ще в червні. Тіло Дришлюка знайти не вдалося, він довгий час вважався зниклим без вісті. Лише 6 січня 2015 року його визнали загиблим. Дришлюку було посмертно присвоєно звання майора.

***

Сьогодні його син Кирило Дришлюк - основний півзахисник збірної України U-20, яка вийшла в фінал чемпіонату світу.

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Дришлюк - вихованець київського Динамо, але в 16 років виявився не потрібен клубу. Правда, довго без команди не залишався. Його підхопила Зірка. Каже директор Кропивницького клубу Андрій Перевозник:

"У нас не було великої кількості висококласних виконавців, у яких була непогана школа. Тоді Кирило не був потрібен Динамо. Там вважали, що у них є інші футболісти на цю позицію цього віку. Тим більше, динамівська школа завжди перемагала в юнацьких першостях. Можливо, він не витримував конкуренції.

Ми ним повністю задоволені. Якщо людина у 18 років грає в основі команди в Прем'єр-лізі, то тренери щось бачать. Спортивні та людські якості Дришлюка не викликають питань. Правильно, що тренерський штаб довіряв йому"

Зараз футболіст виступає за Олександрію.

 

Джерело - ua.tribuna.

#Дришлюк, #чемпіонат світу, #U-20
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