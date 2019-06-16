Дефлімпійська збірна України виграла чемпіонат Європи

Українські футболісти із вадами слуху здобули золоті медалі чемпіонату Європи у Греції.
Про це повідомляє прес-служба УАФ.
На континентальній першості збірна Україна впевнено вийшла із групи, набравши 9 очок. У плей-офф українці перемогли збірну Росії із рахунком 2:0 та Ірландію 1:0.
В свою чергу у фінальному поєдинку збірна України переграла Німеччину – 2:0 та стала новим чемпіоном Європи.
Відзначимо, що ця перемога стала першою для збірної України на чемпіонаті Європи.
Нагадаємо, юнацька збірна України стала чемпіоном світу.
Також, читачі Чемпіона були впевнені у перемозі збірної України у фіналі чемпіонату світу
Джерело - Чемпіон.