Дефлімпійська збірна України виграла чемпіонат Європи

Українці тріумфували на континентальній першості

Українські футболісти із вадами слуху здобули золоті медалі чемпіонату Європи у Греції.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

На континентальній першості збірна Україна впевнено вийшла із групи, набравши 9 очок. У плей-офф українці перемогли збірну Росії із рахунком 2:0 та Ірландію 1:0.

В свою чергу у фінальному поєдинку збірна України переграла Німеччину – 2:0 та стала новим чемпіоном Європи.

Відзначимо, що ця перемога стала першою для збірної України на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, юнацька збірна України стала чемпіоном світу.

Також, читачі Чемпіона були впевнені у перемозі збірної України у фіналі чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.