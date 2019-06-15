Стартовий склад збірної України на фінал ЧС-2019 U-20

Фінальний матч розпочнеться о 19:00

Команда збірної України оголосила стартовий склад на матч фіналу молодіжного чемпіонату світу-2019, який проходить в Польщі.

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков виставив такий склад: Лунін, Бондар Сафронов, Цітаішвілі, Хахльов, Корнієнко, Булеца, Супряга, Бескоровайний, Дришлюк, Конопля.

Матч розпочнеться о 19:00.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі молодіжного чемпіонату світу U-20 Україна перемогла Колумбію, а у півфіналі була сильнішою за Італію.

Пряму трансляцію матчу Україна — Південна Корея можна буде переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.