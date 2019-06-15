Рома готова попрощатися із своєю зіркою

Керівництво Роми назвало суму, за яку готове розпорощатися із 19-річного півзахисника Ніколо Дзаньоло.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Наразі римський клуб не вступав у переговори із Ювентусом. Однак свою юну зірку Ніколо Дзаньоло Рома оцінила у 70 млн євро.

Контракт 19-річного гравця із "вовками" розрахований до 2023 року.

У минулому сезоні Дзаньоло провів за Рому 36 матчів, в яких відзначився 6 голами та 2 результативними передачами.

Нагадаємо, Рома готова заплатити 15 мільйонів євро за Ісмаїлі.

Також, Рома може підписати Степаненка.

Джерело - football.ua.