Чемпіонат світу U-20. Фінал
Польща. Лодзь. Стадіон Лодзь.
15 червня, 19:00
Збірна України - Збірна Південної Кореї
Сьогодні, 15 червня, збірна України зіграє у фіналі чемпіонату світу U-20.
Суперником підопічний Олександра Петракова будуть однолітки з Південної Кореї.
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Початок поєдинку о 19:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію. Початок - 18:45.
Також на нашому сайті пряма трансляція Україна - Південна Корея онлайн.
Джерело - Чемпіон.