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Чемпіонат світу U-20. Фінал

Польща. Лодзь. Стадіон Лодзь.

15 червня, 19:00

Збірна України - Збірна Південної Кореї

25' Булеца впав у штрафному майданчику, але суддя не вказав на позначку.

24' Булеца подавав, воротар кулаками вибив м'яч подалі.

23' На газоні лежить гравець збірної Кореї, призупинена гра.

22' Черговий кутовий заробили українці, може бути небезпечно.

21' Цитаішвілі отримав чудову передачу з центра поля, але обробити її не зумів, продовжується позиційна атака збірної України.

19' Безкоровайний давав Корнієнку на хід, але партнер не зрозумів його задуму.

18' Відбулася подача, але тут відбилися корейці.

17' Після подачі м'яч опинився на протилежному фланзі, ще один кутовий.

16' Супряга у боротьбі заробив кутовий на правому фланзі.

14' Цитаішвілі виконував довгу діагональ, але Корнієнко не зміг прийняти м'яч належним чином.

13' Багато боротьби, буквально за кожен метр поля. Штовхаються футболісти, суддя поки обходиться без карток.

12' Пробивав Булеца, але воротар забрав м'яч у руки.

11' Цитаішвілі заробив небезпечний штрафний удар, до воріт десь 30 метрів.

10' Збірна України намагається атакувати, але поки захист суперника грає відмінно.

8' Фол у центрі поля, Джонмін збив нашого гравця.

7' Першим номером грає збірна України після пропущеного гола, але поки без гостроти.

5' Гол! Корея виходить вперед! З позначки відзначився Лі Кангін.

4' Пенальті у ворота збірної України!

3' Арбітр пішов переглядати VAR. Можливе пенальті!

2' Впав нападник збірної Кореї в штрафному майданчику України, але суддя ровзодить руками.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле, лунає гімн України!

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 15 червня, збірна України зіграє у фіналі чемпіонату світу U-20.

Суперником підопічний Олександра Петракова будуть однолітки з Південної Кореї.

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Початок поєдинку о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію. Початок - 18:45.

Також на нашому сайті пряма трансляція Україна - Південна Корея онлайн.

Джерело - Чемпіон.