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Почеттіно визначився із трансферними цілями

Сьогодні 10:26 696 0
Наставник Тоттенгема хоче підсилити команду
Почеттіно визначився із трансферними цілями

Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно назвав керівництву клубу трансферні цілі на наступний сезон.

Про це повідомляє The Guardian.

У наступному сезоні аргентинський спеціаліст хоче бачити у команді Ніколо Дзаньоло з Роми, Донні ван де Бека з Аякса, Тангі Ндомбеле з Ліона та Райана Сессеньйона із Фулхема.

Наразі не відомо, яку суму на трансфери тренеру виділить керівництво Тоттенгема.

Раніше повідомлялось, що Денні Роуз може покинути Тоттенхем в це міжсезоння.

Нагадаємо, Ндомбеле потрапив у приціл Тоттенгема.

 

Джерело - xsport.ua.

#Тоттенгем, #Почеттіно, #ван де Бек
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