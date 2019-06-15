Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно назвав керівництву клубу трансферні цілі на наступний сезон.
Про це повідомляє The Guardian.
У наступному сезоні аргентинський спеціаліст хоче бачити у команді Ніколо Дзаньоло з Роми, Донні ван де Бека з Аякса, Тангі Ндомбеле з Ліона та Райана Сессеньйона із Фулхема.
Наразі не відомо, яку суму на трансфери тренеру виділить керівництво Тоттенгема.
Раніше повідомлялось, що Денні Роуз може покинути Тоттенхем в це міжсезоння.
Нагадаємо, Ндомбеле потрапив у приціл Тоттенгема.
Джерело - xsport.ua.