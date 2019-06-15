Наставник Тоттенгема хоче підсилити команду

Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно назвав керівництву клубу трансферні цілі на наступний сезон.

Про це повідомляє The Guardian.

У наступному сезоні аргентинський спеціаліст хоче бачити у команді Ніколо Дзаньоло з Роми, Донні ван де Бека з Аякса, Тангі Ндомбеле з Ліона та Райана Сессеньйона із Фулхема.

Наразі не відомо, яку суму на трансфери тренеру виділить керівництво Тоттенгема.

Раніше повідомлялось, що Денні Роуз може покинути Тоттенхем в це міжсезоння.

Нагадаємо, Ндомбеле потрапив у приціл Тоттенгема.

Джерело - xsport.ua.