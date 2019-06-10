Роуз може залишити Тоттенгем

29-річного захисника не влаштовує його поточний стан в клубі

Денні Роуз може покинути Тоттенхем в це міжсезоння.

Про це повідомляє Sky Sports.

Повідомляється, що гравець збірної Англії буде розглядати варіанти переходу в інший клуб, а поточний стан в Тоттенгемі його не влаштовує.

Нагадаємо, що Тоттенгем цікавиться підписанням Райана Сессеньона з Фулгема, який діє на позиції лівого захисника - на цій же позиції діє в команді Маурісіо Почеттіно зараз і Денні Роуз.

У минулому сезоні Денні Роуз провів за Тоттенгем 37 поєдинків у всіх турнірах, забитими м'ячами не відрізнявся. Він допоміг Шпорам дійти до фіналу Ліги Чемпіонів, а також фінішувати на 4-й позиції в АПЛ.

Нагадаємо, Ндомбеле потрапив у приціл Тоттенгема.

Джерело - Sky Sports.