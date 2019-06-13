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Крстаїч звільнений з посади головного тренера збірної Сербії

Сьогодні 18:35 238 0
Збірна Сербії залишилася без головного тренера
Крстаїч звільнений з посади головного тренера збірної Сербії

13 червня виконком футбольного союзу Сербії прийняв рішення розірвати контракт з головним тренером національної команди країни Младеном Крстаїч.

Повідомляє сайт footboom.com.

Сербські ЗМІ відзначають, що рішення було прийнято за обопільною згодою. Приводом для дострокового припинення співпраці став невдалий старт у кваліфікації до Євро-2020.

Сербія провела три поєдинки, в яких набрала лише чотири очки. Особливо болісно місцеві вболівальники пережили виїзне фіаско від України - 0:5.

Можливим наступником Крстаїча може стати екс-наставника збірної Чорногорії Любіши Тумбаковіч. Ім'я головного тренера Сербії повинні оголосити протягом 10 днів. 

Раніше Крстаїч зазначав, що збірна Сербії пропустила від України два безглузді м’ячі.

Російського журналіста розлютила розгромна перемога збірною України над Сербією.

Джерело - footboom.com.

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