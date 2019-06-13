Новачок АПЛ може підписати Рібері

Шеффілд Юнайтед може підписати зіркового француза

Новачок АПЛ Шеффілд Юнайтед зацікавлений у підписанні французького вінгера Франка Рібері.

Про це повідомляє talkSPORT.

Франк Рібері найближчим часом отримає статус вільного агента - він не буде продовжувати контракт з Баварією.

Француз є рекордсменом чемпіонату Німеччини за кількістю тріумфів в ньому - він вигравав срібну салатницю дев'ять разів. До чемпіонства-2018/19 Рібері також додав перемогу в Кубку Німеччини.

У сезоні-2018/19 Рібері зіграв в 38 матчах за Баварію в усіх турнірах, відзначившись сімома голами і чотирма ассистами.

Раніше повідомлялося, що Рібері може повернутися в Марсель.

Джерело - football.ua.