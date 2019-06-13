14 червня УАФ винесе рішення по Олімпіку

14 червня стане відомо, чи буде Олімпік грати в сезоні прем'єр-ліги 2019/20.
Про це повідомляє телеканал Футбол 1.
12 червня клуби УПЛ на загальних зборах проголосували за те, щоб залишити донецький клуб в елітному дивізіоні, незважаючи на відсутність команд U-21, U-19.
Прем'єр-ліга запропонувала Олімпіку утримувати молодіжні команди іншого клубу.
14 червня виконавчий комітет УАФ вирішить чи правомірний такий варіант.
Засідання в факсовому режимі почалося вже 13 червня. Воно триватиме до 14 червня.
Раніше повідомляли, що під стінами УАФ проходив мітинг на підтримку донецького клубу.
Джерело - Трибуна.