Однак Генк відмовляється відпускати гравця менш ніж за 10 млн євро

Український півзахисник Руслан Маліновський збирається покинути Генк цього літа і веде переговори про трансфер.

Про це повідомляє Voetbalprimeur.

"Зараз є варіанти для продовження кар'єри. Ми працюємо над трансфером. Сподіваємося, що через кілька тижнів зможемо завершити перехід", - сказав агент гравця Сергій Серебренніков.

Також з'явилася інформація про інтерес до Маліновському з боку клубів серії А - Аталанти і Сампдорії. Однак Генк відмовляється відпускати гравця, у якого чинний контракт до 2022 року менше ніж за 10 мільйонів євро.

Цього року в чемпіонаті Бельгії Маліновський провів 37 матчів, забив 13 голів, віддав 11 гольових передач.

Нагадаємо, Англія та Італія найближчі чемпіонати для Руслана.

Раніше з'явилася інформація, що Маліновський не перейде в Спартак.

Джерело - Voetbalprimeur.