Донецький Шахтар може придбати парагвайського захисника Палмейраса Густаво Гомеса влітку.
Про це повідомляє Radio Rossonera Mercato.
Палмейрас збирається викупити у Мілана парагвайця. Гомес був придбаний міланським клубом у серпні 2016-го у Лануса за 8,5 мільйонів євро, але закріпитися в Мілані не зміг і через два роки був відданий в оренду Палмейрасу за 1,5 мільйона євро.
У Палмейрасі футболіст закріпився, тому бразильці налаштовані викупити його за 4,5 мільйона.
Після цього бразильському клубу доведеться вступити в переговори з Шахтарем, який теж зацікавлений у придбанні гравця.
Густаво Гомесу 26 років. Він може закрити будь-яку позицію в захисті - і в центрі оборони, і на фланзі. Найближчим часом Гомес виступатиме за збірну Парагваю на Кубку Америки.
Нагадаємо, Шахтар вимагає у Роми 20 мільйонів за Ісмаїлі.
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Джерело - terrikon.