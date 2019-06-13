Гравця викупить Палмейрас, а потім перепродасть Шахтарю

Донецький Шахтар може придбати парагвайського захисника Палмейраса Густаво Гомеса влітку.

Про це повідомляє Radio Rossonera Mercato.

Палмейрас збирається викупити у Мілана парагвайця. Гомес був придбаний міланським клубом у серпні 2016-го у Лануса за 8,5 мільйонів євро, але закріпитися в Мілані не зміг і через два роки був відданий в оренду Палмейрасу за 1,5 мільйона євро.

У Палмейрасі футболіст закріпився, тому бразильці налаштовані викупити його за 4,5 мільйона.

Після цього бразильському клубу доведеться вступити в переговори з Шахтарем, який теж зацікавлений у придбанні гравця.

Густаво Гомесу 26 років. Він може закрити будь-яку позицію в захисті - і в центрі оборони, і на фланзі. Найближчим часом Гомес виступатиме за збірну Парагваю на Кубку Америки.

Нагадаємо, Шахтар вимагає у Роми 20 мільйонів за Ісмаїлі.

Також, Рома може підписати Степаненка.

Джерело - terrikon.