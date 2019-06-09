Джампаоло очолить Мілан

Наставник Сампдорії Марко Джампаоло узгодив особистий контракт із Міланом.

Про це повідомляє Sky Italia.

Як стало відомо, 51-річний спеціаліст підпише із Міланом контракт на два сезони із можливістю продовження угоди ще на рік.

Завтра, 10 червня, Сампдорія має оголосити про припинення співпраці із Марко Джампаоло.

Мілан фінішував в чемпіонаті Італії на 5 місці. Через порушення фінансового фейр-плею россонері можуть бути відсторонені від участі в Лізі Європи в наступному сезоні.

Також, Мілан звільнив спортивного директора.

Джерело - xsport.