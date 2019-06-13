Півзахисник київського Динамо і молодіжної збірної України Сергій Булеца захоплюється грою капітана Барселони Ліонеля Мессі та хотів би досягнути його рівня.

Про це він розповів після півфінального матчу чемпіонату світу зі збірної Італії.

"Що стосується мого номера, то я завжди вибираю 10-й. Це ще з тих пір, коли я тільки почав грати у футбол, коли ще був маленьким. Це те, що приносить мені впевненість, але це тільки маленька психологічна штука. Мені дуже подобається Ліонель Мессі. Я був би радий досягти його рівня", - заявив Сергій.