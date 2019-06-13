Хавбек збірної України Олександр Зінченко став найкращим гравцем матчу Україна - Люксембург за версію читачів нашого сайту.
В опитуванні взяло участь 487 респондентів.
За Зінченка віддали свої голоси 32% (155) проголосувавших. Другу сходинку посів голкіпер синьо-жовтих Андрій П'ятов - 21% (104), а замкнув трійку призерів, автор переможного голу, Роман Яремчук - 19% (94).
Нагадаємо, збірна України мінімально перемогла збірну Люксембурга в кваліфікації Євро-2020.
Найкращим гравцем матчу Україна - Сербія читачі Чемпіона назвали хавбека Динамо Віктора Циганкова.
Джерело - Чемпіон.