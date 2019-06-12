Великий футбол в Україні розпочнеться в кінці липня

Перший тур української прем’єр-ліги перенесли на тиждень через дострокові парламентські вибори.

Про це розповів журналіст Кирило Крижановський.

Новий футбольний сезон в Україні розпочнеться матчем за суперкубок між Шахтарем та Динамо, який відбудеться 28 липня. В цей же день пройдуть перші матчі в УПЛ.

Відзначимо, що раніше датою початку сезону було 21 липня, однак в цей день відбудуться дострокові парламентські вибори.

Раніше повідомлялося, що у наступному сезоні в українській прем’єр-лізі може з’явитися система відеодопомоги арбітрам.

Нагадаємо, Волинь отримала технічну поразку у матчі із Карпатами.

Джерело - Чемпіон.