Мануель Ноєр встановив унікальний рекорд у матчах за національну збірну

Голкіпер збірної Німеччини Мануель Ноєр побив рекорд, який тримався 40 років.

Вчора, 11 червня, збірна Німеччини у матчі кваліфікації на Євро 2020 перемогла Естонію із рахунком 8:0. Цей матч став для 33-річного голкіпера 37-ою грою на "нуль" за національну збірну.

У 88 матчі за збірну у Ноєра не було багато роботи, оскільки суперник за весь матч зміг нанести лише два удари в рамку воріт.

Попередній рекорд по "сухим матчам" за збірну належав легендарному воротарю Баварії Зеппу Маєру, який провів 36 матчів на "нуль". Таке досягнення чемпіон світу здійснив у 1979 році.

Раніше, Ноєр встановив рекорд Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.