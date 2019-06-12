Гравець юнацької збірної України прокоментував наступний матч на чемпіонаті світу в Польщі

Гравці юнацької збірної України налаштовані дати бій у фіналі чемпіонату світу U-20 та хочуть виграти трофей.

Про це розповів автор переможного м’яча у півфіналі проти Італії Сергій Булеца, повідомляє УАФ.

"Пишаюся всіма нашими хлопцями, тренерами, персоналом, дуже їм дякую. Ми докладемо всіх зусиль, щоб перемогти на цьому чемпіонаті. Ми просто хочемо досягти своєї мети. Зараз ми відновимося й дамо бій", – поділився планами півзахисник збірної України.

Нагадаємо, збірна України переграла Італію і вийшла у фінал чемпіонату світу.

Раніше стало відомо, що Південна Корея зіграє проти України у фіналі чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.