Каталонська Барселона не потребує послуг 41-річного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Каталонська Барселона не потребує послуг 41-річного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона.
Повідомлялося, що Барселона має намір запросити Буффона в ролі запасного голкіпера.
Однак, джерела в каталонському клубі заявили, що Барселона ніколи не розглядала кандидатуру Буффона і не робила ніяких дій, щоб його підписати.
Минулого сезону Буффон провів за ПСЖ 25 матчів у всіх турнірах, де пропустив 25 м'ячів, 9 раз залишивши свої ворота в недоторканності.
Нагадаємо, Буффон може продовжити кар'єру в Бразилії.
Джерело - sport.ua.