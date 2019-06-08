Каталонська Барселона не потребує послуг 41-річного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонська Барселона не потребує послуг 41-річного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона.

Повідомлялося, що Барселона має намір запросити Буффона в ролі запасного голкіпера.

Однак, джерела в каталонському клубі заявили, що Барселона ніколи не розглядала кандидатуру Буффона і не робила ніяких дій, щоб його підписати.

Минулого сезону Буффон провів за ПСЖ 25 матчів у всіх турнірах, де пропустив 25 м'ячів, 9 раз залишивши свої ворота в недоторканності.

Нагадаємо, Буффон може продовжити кар'єру в Бразилії.

Джерело - sport.ua.