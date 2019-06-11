Вони витерпіли та перемогли – Шовковський

Гравці збірної України витерпіли та взяли максимум очок у двох матчах кваліфікації на Євро 2020.

Про це розповів тренер національної збірної Олександр Шовковський у Іnstagram.

"Ми прогнозували, що гра буде складною... Багато факторів нам вказували на це... Ми попереджали хлопців... Вони витерпіли і виграли! Ми взяли максимум! 6 очок з 6 в цьому циклі!

Дякую Львову !!! Дякую уболівальникам!!! Дякую за підтримку!!! Всіх з перемогою!!!", – прокоментував Шовковський перемоги у матчах із Сербією та Люксембургом.