Мій профіль
Фонсека очолив Рому
Сьогодні 11:42 877
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:01 495
Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург
Сьогодні 12:52 1246
Україна - Люксембург: огляд матчу
Сьогодні 07:23 1229
U-20. Україна - Італія: анонс і прогноз півфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:55 2490
Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу
Сьогодні 06:54 555
Збірна України вдруге переграла Люксембург у відборі на Євро 2020
Вчора 23:36 1148
Україна - Люксембург 1:0. Відео голів та огляд матчу
Вчора 23:36 1507
Україна - Люксембург 1:0. Як це було
Вчора 23:35 4100 1
Невиліковно хворий екс-гравець Рейнджерс анонсував прощальну вечірку
Вчора 17:55 1485
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:54 Футбол Матч проти Італії може стати національним святом для України – експерт 9
15:30 Футбол Вони витерпіли та перемогли – Шовковський 265
15:06 Легка атлетика Українка тріумфувала на турнірі у Греції 222
14:50 Футбол Шевченко вказав на фактор перемоги у Львові 577
14:32 Блог Неймовірний сейв П'ятова у матчі з Люксембургом 443
14:32 Футбол Бенітес може очолити Челсі 246
14:04 Футбол Динамо хоче повернути Зозулю 682
13:41 Футбол Лунін приєднався до юнацької збірної України 805
13:26 Футбол Португалець Кастро проведе переговори із Шахтарем 1272
13:05 Футбол Зідан переконав Реал купити Погба 436
13:01 Футбол Україна - Італія: онлайн-трансляція 495
12:52 Футбол Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург 1246
12:38 Футбол Фонсека: в Україні я отримав унікальний досвід 494
12:14 Бокс Усик повернеться на ринг поєдинком із камерунцем 454
11:42 Футбол Фонсека очолив Рому 877
11:29 Футбол Ювентус хоче підписати чотирьох гравців Реала 413
11:06 Футбол Сербія – Литва 4:1: огляд матчу 355
10:45 Футбол Україні не вистачило свіжості – Яремчук 247
10:29 Баскетбол Лідер Голден Стейт вилетів до кінця сезону 406
10:27 Баскетбол Торонто - Голден Стейт 105:106. Огляд матчу фінальної серії НБА 242
10:09 Футбол Збірній України не вистачило агресії – Маліновський 536
09:41 Футбол Збірна України суперкоманда – тренер Люксембургу 1861
09:24 Футбол Зінченко назвав причину свого поцілунку в прямому ефірі 2683
09:02 Бокс Ф’юрі хоче провести три боя до кінця року 416
08:41 Футбол Зінченко: Україна в таких матчах має грати першим номером 1511

Вони витерпіли та перемогли – Шовковський

Сьогодні 15:30 265 0
Член тренерського штабу збірної України Олександр Шовковський поділився враженнями від матчів кваліфікації на Євро 2020
Вони витерпіли та перемогли – Шовковський

Гравці збірної України витерпіли та взяли максимум очок у двох матчах кваліфікації на Євро 2020.

Про це розповів тренер національної збірної Олександр Шовковський у Іnstagram.

"Ми прогнозували, що гра буде складною... Багато факторів нам вказували на це... Ми попереджали хлопців... Вони витерпіли і виграли! Ми взяли максимум! 6 очок з 6 в цьому циклі!

Дякую Львову !!! Дякую уболівальникам!!! Дякую за підтримку!!! Всіх з перемогою!!!", – прокоментував Шовковський перемоги у матчах із Сербією та Люксембургом.

Раніше, наставник Люксембургу назвав Україною суперкомандою.

Нагадаємо, у матчі кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 збірна України переграла Люксембург.

Джерело - Чемпіон.

#Шовський, #Україна, #Євро 2020
Коментарі ()