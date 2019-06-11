Вони витерпіли та перемогли – Шовковський

Гравці збірної України витерпіли та взяли максимум очок у двох матчах кваліфікації на Євро 2020.
Про це розповів тренер національної збірної Олександр Шовковський у Іnstagram.
"Ми прогнозували, що гра буде складною... Багато факторів нам вказували на це... Ми попереджали хлопців... Вони витерпіли і виграли! Ми взяли максимум! 6 очок з 6 в цьому циклі!
Дякую Львову !!! Дякую уболівальникам!!! Дякую за підтримку!!! Всіх з перемогою!!!", – прокоментував Шовковський перемоги у матчах із Сербією та Люксембургом.
Раніше, наставник Люксембургу назвав Україною суперкомандою.
Нагадаємо, у матчі кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 збірна України переграла Люксембург.
Джерело - Чемпіон.