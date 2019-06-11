Вболівальники збірної України допомогли збірній здобути шість очок у матчах кваліфікації на Євро 2020.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко, повідомляє прес-служба УАФ.

"Я дуже вдячний львів’янам за теплий прийом. Не можу пригадати, щоб збірна грала два матчі поспіль на одному стадіоні, і він при цьому був заповнений ущент.

Дякую вболівальникам за справжню підтримку, це додало нам сил та допомогло здобути шість пунктів на цьому стадіоні", – розповів наставник національної команди.