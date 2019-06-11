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Шевченко вказав на фактор перемоги у Львові

Сьогодні 14:50 577 0
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував матч проти Люксембургу
Шевченко вказав на фактор перемоги у Львові

Вболівальники збірної України допомогли збірній здобути шість очок у матчах кваліфікації на Євро 2020.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко, повідомляє прес-служба УАФ.

"Я дуже вдячний львів’янам за теплий прийом. Не можу пригадати, щоб збірна грала два матчі поспіль на одному стадіоні, і він при цьому був заповнений ущент.

Дякую вболівальникам за справжню підтримку, це додало нам сил та допомогло здобути шість пунктів на цьому стадіоні", – розповів наставник національної команди.

Нагадаємо, у матчі кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 збірна України переграла Люксембург.

Раніше, у 3-му турі збірна України знищила команду Сербії.

 

Джерело - Чемпіон.

#Шевченко, #Україна, #Люксембург
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