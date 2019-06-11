У матчі кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 проти Люксембургу збірна України не продемонструвала всі свої найкращі якості.

Про це розповів нападник Роман Яремчук, повідомляє АФУ.

"В цьому поєдинку ми не продемонстрували всього, на що здатні. Так уже вийшло, що вже двічі при спарених матчах другий ми проводили зі збірною Люксембургу. Швидше за все, поєдинки з португальцями й сербами забирали багато сил, і нам і в гостьовому матчі з Люксембургом, і зараз не вистачало свіжості. Ось тому й виникали труднощі.

І все ж цього разу на першому плані був результат, тому давайте просто насолоджуватися перемогою", – розповів Роман Яремчук.