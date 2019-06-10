Зінченко підтвердив, що зустрічається із журналісткою телеканалу Футбол

Півзахисник Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко підтвердив, що зустрічається з журналісткою ТК Футбол Владою Седан.

Про це розповів сам футболіст.

"Протягом двох днів хлопці з різних країн надсилають мені фотографії та відео. Користуючись нагодою, я хотів би сказати, що у мене дійсно відносини з Владою. Що стосується поцілунку в ефірі, я не бачив її два тижні і не втримався. Емерік Ляпорт відразу все скинув в групу Манчестер Сіті. Деякі хлопці з команди знали вже про це. У збірній це також вже обговорив ", - заявив Зінченко в інтерв'ю каналу Футбол 1.