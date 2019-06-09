Збірна України залишились без двох гравців

У матчі кваліфікації до Чемпіонату Європи 2020 збірна України буде грати із Люксембургом без Бутка та Бесєдіна.

Як стало відомо, захисник Шахтаря Богдан Бутко та нападник Динамо Артем Бесєдін отримали травми. Тому, тренерський штаб не розраховує на гравців у матчі проти Люксембургу.

Також табір збірної України покинув Андрій Ярмоленко, який не зміг відновитися після травми.

Нагадаємо, Україна розгромила Сербію з рахунком 5:0. Команда Андрія Шевченка продовжує очолювати групу B, випереджаючи Люксембург на три очки.

Раніше повідомлялося, що матч Україна - Люксембург обслуговуватиме словацька бригада арбітрів

Джерело - tsn.ua.