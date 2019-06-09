Все одно хто заб’є, потрібна перемога – Яремчук

Збірну України очікує важкий матч проти Люксембурга у відборі на Євро 2020.

Про це розповів нападник збірної України Роман Яремчук.

"Нас чекає дуже важкий матч. На виїзді проти них у нас була складна зустріч. Звичайно, ми серйозно ставимося до Люксембургу.

Особисто для мене все одно, хто завтра заб'є. Це важливий матч з турнірної точки зору, потрібно виграти", - розповів нападник.

Раніше повідомлялося, що збірна України залишились без двох гравців.

Нагадаємо, Україна розгромила Сербію з рахунком 5:0. Команда Андрія Шевченка продовжує очолювати групу B, випереджаючи Люксембург на три очки.

Джерело - football.ua.