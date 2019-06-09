Нас чекає складна гра – Шевченко

Матч збірної України проти Люксембургу може стати важким для українців через закритість суперника та його вміння добре грати на контратаках.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Ця команда заслуговує на увагу. Вони зробили великі кроки за останні кілька років. Наші гравці вже знають цю команду, а також мають велику мотивацію. Дуже важлива буде перемога, ця гра може бути навіть важча, ніж з сербами. Люксембург вміє добре оборонятися і грати на контратаках.

На нас чекає наступна складна гра. Хіба може бути більша мотивація, ніж вихід на чемпіонат Європи? Нам потрібно залишити гарне враження у Львові після гри з сербами", – розповів Шевченко.

Раніше повідомлялося, що збірна України залишились без двох гравців.

Нагадаємо, Україна розгромила Сербію з рахунком 5:0. Команда Андрія Шевченка продовжує очолювати групу B, випереджаючи Люксембург на три очки.

Джерело - sport.ua.