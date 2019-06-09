Матч Україна - Люксембург обслуговуватиме словацька бригада арбітрів

Матч відбору Євро-2020 в рамках групи B між збірними України та Люксембургу обслужить словацька бригада арбітрів, яку очолить Петер Кралович.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

36-річний суддя почав професійну роботу у 2006 році, а приступив до обслуговування матчів ФІФА у 2012 році.

До цього Кралович матчі збірної України не обслуговував, а на клубному рівні в сезоні 2014/15 судив гру кваліфікації Ліги Європи між Зорею та Лачи (3:0).

Також працював в якості резервного рефері на матчах Шахтаря з Гоффенгаймом (2:3) і Бешикташом (2:0), і на грі Динамо з Лаціо (2:2).

Проти Люксембургу українська збірна зіграє в понеділок, 10 червня. Поєдинок відбудеться у Львові, початок зустрічі о 21:45.

Нагадаємо, напередодні Україна розгромила Сербію з рахунком 5:0. Команда Андрія Шевченка продовжує очолювати групу B, випереджаючи Люксембург на три очки.

Джерело - Чемпіон.