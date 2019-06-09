Матч завершено! Португалія стала переможцем першої Ліги Нації в історії і закріпила свою домінацію в європейському футболі.

90' Остання заміна в складі збірної Португалії, замість Карвалью вийшов Рубен Невеш.

90' Купу подач робили гравці збірної Нідерландів, але в підсумку м'яч опинився в руках Патрісіу.

90' Ще одна жовта в матчі, на цей раз для Депая за зайві розмови.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Пробивав Роналду, але дуже не точно.

88' Дюмфріс жорстко сфолив перед своїм штрафним майданчиком, за що і отримав жовту картку.

87' Впав у штрафному Голландії Моутіньо, здавалося, що отримав він по ногах від Де Лігта, але повтор показав, що порушення не було.

85' Де Йонг пробив по воротах Патрісіу і заробив кутовий, біля прапорця Блінд.

84' Заміна в збірної Нідерландів: на полі з'явився Де Йонг замість Де Рона.

83' Промес змістився з краю в центр і скотив Де Рону, який пробив з двадцяти метрів, трохи вище воріт Патрісіу.

81' Заміна у складі збірної Португалії: замість Бруну Фернандеша на поле виходить Жоао Моутінью.

80' Бруну Фернандеш пробивав з дальньої дистанції, але Сіліссен з другої спроби зафіксував м'яч у руках.

79' Заміну зробив Сантуш: Гуедеш пішов з поля, його місце зайняв Рафа Сілва.

77' Депай заробив аут для Голландії, Мемфіс введе м'яч в гру, шукає він вільного партнера для початку атаки.

76' Вейналдум звалився на траву, але Мальєнко свисток не дав, проте голландці продовжили атаку, очевидно, у гостей сьогодні буде багато питань до арбітра.

74' Депай подав у воротарський Патрісіу, де м'яч вибив захисник португальської збірної, друга хвиля атаки гостей закінчилася невдалою передачею Промеса.

73' Порушення правил, Де Рону тепер дісталося від Карвалью, голландці розіграють штрафний.

72' Боковий суддя підняв прапорець: Мемфіс Депай забрався в офсайд.

71' Набагато активніше грають команди в останні хвилини, голландці атакують, але господарі теж не збираються відсиджуватися біля своїх воріт.

69' По ногах отримав від Де Рона Діаш, суддя дав свисток.

68' Невдало розіграли гості стандарт, але атака "помаранчевих" продовжилася, Ван де Бек подав на голову Депая, який виграв боротьбу у Фонте і пробив: Патрісіу парирував удар Мемфіса.

67' Ван де Бек проривався лівим флангом, але його простріл заблокували, буде кутовий.

65' Порушення правил, гравець голландської збірної зупинив руками суперника, Мальенко дав свисток.

64' Заміна у Голландії, Ван де Бек з'явився на полі замість Бергвейна.

62' Відразу взяли під свій контроль м'яч Нідерланди, має гра стати веселішою після забитого голу.

60' ГООООЛ! Португалія виходить вперед! Прорвався вперед Бернарду Сілва, свою позицію втратив Де Лігт, його пішов страхувати ван Дейк і покинув Гуедеша, який точно пробив у дальній кут воріт.

58' Знову захисники збірної Нідерландів відіграли надійно.

57' Розкрилася гра, тепер португальці провели атаку через лівий край і забезпечили собі ще один кутовий.

56' Нічого не вдалося створити після цього стандарту португальцям.

55' Гуедеш заробив кутовий для Португалії, ван Дейк перервав його пас.

53' Мемфіс вивів на рандеву з Патрісіу Вейналдума, Джорджинью опинився перед воротами і пробив точно у воротаря, боковий суддя сигналізував про офсайд вже після удару.

52' Не вийшло у Роналду обробити довгу передачу, м'яч за підсумком полетів за бокову.

50' Патрісіу вперше торкнувся м'яча в цьому матчі, забрав його собі Руї, опинившись першим на снаряді в метушні біля воріт.

49' Більше контролюють м'яч гості на початку другого тайму.

47' Провів Куман першу заміну. Замість Бабеля на полі з'явився Промес.

46' Другий тайм розпочався!

Нічого не додав до першого тайму арбітр, команди провели досить нудну половину гри, стараючись не ризикувати.

43' Роналду прийняв довгий пас з правого флангу, пішов від суперника, змістившись ближче до центру, і пробив з лінії штрафного: точно в Сілессена.

42' Сілва змістився з флангу в центр, стягнувши на себе трьох гравців голландської збірної, і скотив під удар Фернандешу, той пробив, але вище воріт.

40' Сілва розвернувся до воріт Голландії і закинув верхом у штрафну на партнера, але Сілессен вийшов і забрав м'яч собі.

39' Фернандеш вивів на удар Сілву, той відразу пробив, але повз ворота, м'яч полетів на трибуну за воротами Сілессена.

38' Роналду наздогнав м'яч на фланзі, наблизився до лінії штрафного і скотив під удар партнеру, той пробив, але його удар вже втретє заблокував ван Дейк.

37' Блінд подав на Бергвейна, той скинув м'яч на Вейналдума, але Джорджинью накрив Фонте.

36' Сілва накрутив на фланзі Блінда і подав у воротарський Сілессена, де ван Дейк перервав передачу.

35' Прессингують португальці захисників збірної Голландії, але "помаранчеві" поки справляються з тиском.

34' Роналду відклеївся від опікуна і пробив головою, небезпечно, але боковий відмахнувся прапорцем, зафіксувавши офсайд у Кріштіано.

33' Сілессен парирував дальній удар суперника: черговий кутовий виконають португальці.

32' Бергвейн подав у воротарський Патрісіу, Вейналдум там боровся з Фонте: Жозе виявився сильнішим Джорджинью і вибив снаряд зі штрафної.

30' Фонте відгукнувся на подачу Сілви і пробив головою, але точно в Сілессена, який забрав м'яч собі.

29' Данилу закинув м'яч на Роналду, Кріштіано зважився на удар в дотик, але його постріл накрив Ван Дейк: кутовий тепер буде.

28' Португальці масовано йдуть в атаку, голландці не дають поки суперникам продертися до свого штрафного.

27' Дюмфріс прострілив у штрафний майданчик суперника, але захисник португальської збірної накрив цей пас: португальці повернули м'яч собі.

26' Порушення правил, Бергвейн сфолив на супернику, Мальєнко зупинив гру.

25' Почергово контролюють м'яч команди, але особливо без просування вперед.

22' Дюмфріс і Депай зіграли між собою в пас, намагався Мемфіс повернути м'яч партнеру, перебуваючи у штрафному суперника, але його накрив Фонте і вибив снаряд у район центрального кола.

20' Ударив з-за меж штрафного футболіст збірної Португалії, постріл на себе взяв ван Дейк.

19' Семеду підключився до атаки, але Блінд не дав йому обіграти себе, за підсумком португальці заробили лише аут.

18' Блінд закинув снаряд вперед на Вейналдума, той намагався утримати м'яч корпусом, але Семеду накрив супротивника, від якого снаряд покотився за бокову.

17' Вейналдум класно прокинув м'яч між ніг Сілві, але загострити голландець атаку не зміг, довелося йому грати через оборону, атака "помаранчевих" триває.

16' Геррейро подав у воротарський Сілессена на Роналду, але ван Дейк випередив капітана Португалії і вибив м'яч зі штрафної площі.

14' Розіграли стандарт Сілва і Фернандеш, Бруно за підсумком вийшов на ударну позицію і вистрілив: точно по центру воріт, де м'яч забрав Сілессен.

13' Кутовий удар буде на половині Голландії, Роналду його заробив.

12' Дюмфріс класно зіграв у відборі, а потім обіграв Сілву, але не просунувся вперед, а зіграв назад, через ван Дейка.

11' Пробив з двадцяти п'яти метрів Фернандеш, Бруно не став лізти на ван Дейка і вдарив, але повз ворота.

10' Комбінували в центрі поля "помаранчеві", Де Йонг віддав передачу на хід Дюмфрісу, але того випередив Геррейро, який відправив м'яч за бокову.

8' Де Йонг віддав неточний пас вперед, м'яч покотився за лицьову лінію, Патрісіу введе його в гру від своїх воріт.

6' Ще одне порушення: Депай сфолив на Фернандеші в боротьбі на другому поверсі.

5' Дюмфріс закинув м'яч на Депая, якого заблокували відразу два центральні захисники Португалії.

4' Де Рон сфолив у центрі поля на суперника, суддя гру зупинив.

2' Геррейро закинув м'яч вперед, але Де Лігт перервав його передачу, вибивши снаряд до штрафного майданчику Патрісіу.

1' Фінальний матч розпочався!

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 9 червня, у фінальному матчі футбольної Ліги націй зустрічаються збірні Португалії та Нідерландів.

Актуально: Португалія - Нідерланди: анонс і прогноз на матч Ліги націй

Онлайн матч Ліги націй Португалія — Нідерланди можна буде переглянути на телеканалі Футбол 1. Початок о 21:45.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.

Починаючи з 21:30.

Джерело - Чемпіон.