Руні: Сульшер має створити свою команду

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер має створити свою команду, а не купляти гравців за 120-130 млн фунтів.

Про це розповів екс-гравець Манчестер Юнайтед Вейн Руні BBC Radio Five.

"Йому потрібно спробувати поглянути на п'ять або шість гравців, які потенційно можуть стати кращими гравцями, на яких не треба витрачати 120-130 мільйонів фунтів.

Ви могли б привезти Роналду, Серхіо Рамоса і Мессі або Гарета Бейла, наприклад, і це буде коштувати вам 300-350 мільйонів фунтів, але що ви отримаєте? Може два роки хорошої гри від Роналду, пару років від Рамоса, і тоді ці гроші можна списувати", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що Лінгард підпише новий контракт з Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Мата залишиться в Манчестер Юнайтед.

Джерело - football.ua.