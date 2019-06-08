Шевченко дуже добре нас мотивував – Коноплянка

Збірна України була добре підготовлена та мотивована на матч із Сербією.

Про це розповів півзахисник збірної України Євген Коноплянка, повідомляє УАФ.

"Ми виконували план на гру, який обрали наші тренери. Ми відчували один одного. Розуміли, що якщо на поле хтось опускається, то потрібно підніматися. Тут як у танцях — необхідно було відчувати партнера.

Він (Андрій Шевченко) дуже добре нас мотивував. Та ми й самі все розуміли. Завелися з перших хвилин і контролювали гру", – розповів автор дубля Євген Коноплянка.

Нагадаємо, Шевченко назвав переломний момент у матчі проти Сербії.

Джерело - Чемпіон.