Коутінью може замінити Азара в Челсі

Вінгер Барселони Філіппе Коутінью може стати заміною Едена Азара в Челсі.

Про це повідомляє Marca.

Сага з переходом бельгійця в Реал наближається до завершення, а гравець вже прощається з лондонської публікою, яка супроводжувала його протягом семи років кар'єри.

Частина вторгований з продажу Азара грошей (імовірно 120 мільйонів євро) Сині можуть вкласти в підписання бразильця, який не виправдав очікування каталонського клубу, який заплатив за нього Ліверпулю 160 мільйонів євро.

Проблемою для Челсі може стати трансферна заборона ФІФА, за яким клуб не може підписувати нових гравців протягом двох наступних трансферних періодів. Футбольний орган відхилив апеляцію, і тепер в Лондоні чекають рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

У минулому сезоні Коутиньо взяв участь в 54 матчах блаугранас, забивши 11 голів і віддавши 5 результативних передач.

Команда Мауріціо Саррі на тижні виграла Лігу Європи, у фіналі впевнено обігравши сусідів з Арсеналу (4:1).

Джерело - Marca.