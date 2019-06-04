Саррі погодив контракт з Ювентусом

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі близький до призначення на пост наставника Ювентуса.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Джерело стверджує, що італійський фахівець погодив з туринцями 3-річний контракт. Відзначається, що Саррі буде заробляти в Ювентусі близько 7 мільйонів євро на рік.

Челсі готовий відпустити італійця за 5 мільйонів євро відступних. Про перехід Саррі можуть оголосити найближчим часом.

Відзначимо, що Саррі пропрацював в Челсі всього рік, за який вивів команду на третє місце в АПЛ і виграв Лігу Європи, обігравши в фіналі Арсенал.

Раніше повідомлялося, що президент Ювентуса зустрівся з італійцем в Баку під час фіналу Ліги Європи.

Джерело - Corriere della Sera.