Саррі погодив контракт з Ювентусом

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі близький до призначення на пост наставника Ювентуса.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Джерело стверджує, що італійський фахівець погодив з туринцями 3-річний контракт. Відзначається, що Саррі буде заробляти в Ювентусі близько 7 мільйонів євро на рік.
Челсі готовий відпустити італійця за 5 мільйонів євро відступних. Про перехід Саррі можуть оголосити найближчим часом.
Відзначимо, що Саррі пропрацював в Челсі всього рік, за який вивів команду на третє місце в АПЛ і виграв Лігу Європи, обігравши в фіналі Арсенал.
Раніше повідомлялося, що президент Ювентуса зустрівся з італійцем в Баку під час фіналу Ліги Європи.
Джерело - Corriere della Sera.