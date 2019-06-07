На матчі Україна - Сербія очікується аншлаг

Збірна України буде мати підтримку більше 30 тис вболівальників на матчі із Сербією.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Сьогодні, 7 травня, каси на Арені Львів не працювали, оскільки всі квитки були продані. Вболівальники, які не змогли придбати квиток зможуть переглянути матч у фан-зоні, яка працюватиме у Львові на площі перед парком ім. Івана Франка.

Відзначимо, що стадіон у Львові може вмістити на своїх трибунах майже 35 тис уболівальників.

Національна збірна України в матчі кваліфікації Євро-2020 зустрінеться зі збірною Сербії 7 червня, початок - о 21.45.

Матч Україна - Сербія покаже телеканал Україна, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Раніше повідомлялося, що сербські уболівальники не приїдуть до Львова.

Джерело - Чемпіон.