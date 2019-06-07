Мій профіль
Євро - 2020. Україна - Сербія: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:03 536
Збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу
Сьогодні 18:28 759
Чемпіонат світу. Колумбія - Україна 0:1. Як це було
Сьогодні 18:22 2279
Костюк здобула перемогу над Калініною та війшла у півфінал Торуня
Сьогодні 15:39 443
Опитування. Україна - Сербія: як завершиться матч відбору до Євро-2020
Сьогодні 11:13 2382 1
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 10:57 16265 1
ФК Дніпро пропинить своє існування
Сьогодні 09:53 1020
Колумбія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Сьогодні 06:48 948
Україна - Сербія: анонс і прогноз на матч відбору до Євро-2020
Сьогодні 06:00 1669
Бондаренко виграв етап Діамантової ліги
Вчора 23:34 1006
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:15 Футбол Я не зрадник – Саррі 182
21:03 Футбол Євро - 2020. Україна - Сербія: онлайн-трансляція 536
21:01 Футбол Реал витратить на захисника 55 млн євро 410
20:35 Футбол У лідера збірної України підозра на перелом 467
20:22 Футбол Коноплянка та Циганков у старті проти збірної Сербії 443
20:15 Футбол Мората може стати гравцем Атлетіко 309
19:56 Футбол Матч Україна – Сербія розпочнеться із хвилини мовчання 514
19:40 Футбол Вілліан замінить травмованого Неймара у збірній Бразилії 472
19:21 Футбол Ісмаїлі може покинути Шахтар 449
19:05 Футбол Читачі Чемпіона впевнені в перемозі збірної України над Сербією 417
19:04 Футбол Цітаішвілі пропустить півфінал Чемпіонату світу 575
18:49 Плавання Тренера збірної України впіймали на хабарі 495
18:28 Футбол Збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу 759
18:22 Футбол Чемпіонат світу. Колумбія - Україна 0:1. Як це було 2279
18:11 Футбол На матчі Україна - Сербія очікується аншлаг 493
17:50 Футбол Дем'яненко впевнений у перемозі збірної України 434
17:35 Футбол Матч проти Сербії це своєрідний фінал – Зінченко 427
17:18 Теніс Надаль обіграв Федерера та вийшов у фінал 494
16:53 Теніс Ваншельбойм вийшов у півфінал Ролан Гаррос 549
16:25 Бокс Ф’юрі став найкращим суперважковаговиком світу 659
16:10 Футбол Сподіваюся мені вдасться забити – Тадич 470
15:39 Теніс Костюк здобула перемогу над Калініною та війшла у півфінал Торуня 443
15:27 Футбол Цуріков перейшов у Яблонець 634
15:26 Блог Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих" 601
15:20 Футбол Вірю в українських футболістів - експерт 516

Мората може стати гравцем Атлетіко

Сьогодні 20:15 309 0
Мората може стати гравцем Атлетіко

Керівництво мадридського Атлетіко прийняло рішення викупити нападника Альваро Морато у Челсі.

Про це повідомляє Marca.

Мората виступає за Атлетіко на правах орнеди, яка закінчується у червні наступного року. Нападник справив враження на тренерський штаб, тому керівництво клубу вирішило викупити футболіста.

Клуб із Мадрида має право викупу нападника по закінченню оренди за 55 млн євро, однак Атлетіко хоче вже оформити трансфер, а гроші заплатити по закінченні строку оренди.

Наразі Челсі не поспішає із відповіддю, оскільки очікує на рішення апеляції щодо заборони на трансфери.

Раніше повідомлялося, що Реал домовився з Челсі про перехід Азара.

Нагадаємо, вінгер Барселони Філіппе Коутінью може стати заміною Едена Азара в Челсі.

Джерело - football.ua.

#Челсі, #Атлетіко, #Мората
Коментарі ()