Мората може стати гравцем Атлетіко

Керівництво мадридського Атлетіко прийняло рішення викупити нападника Альваро Морато у Челсі.

Про це повідомляє Marca.

Мората виступає за Атлетіко на правах орнеди, яка закінчується у червні наступного року. Нападник справив враження на тренерський штаб, тому керівництво клубу вирішило викупити футболіста.

Клуб із Мадрида має право викупу нападника по закінченню оренди за 55 млн євро, однак Атлетіко хоче вже оформити трансфер, а гроші заплатити по закінченні строку оренди.

Наразі Челсі не поспішає із відповіддю, оскільки очікує на рішення апеляції щодо заборони на трансфери.

Раніше повідомлялося, що Реал домовився з Челсі про перехід Азара.

Нагадаємо, вінгер Барселони Філіппе Коутінью може стати заміною Едена Азара в Челсі.

Джерело - football.ua.