Україна - Сербія: де дивитися онлайн матчу кваліфікації до Євро-2020

Сьогодні, 7-го червня, відбудеться поєдинок кваліфікації до чемпіонату Європи 2020, у якому зустрінуться збірні України та Сербії.
Матч відбудеться у Львові на місцевій Арені Львів.
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У прямому ефірі поєдинок Україна — Сербія покаже телеканал Україна. Також платна трансляція буде доступна на Oll.tv.
Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом.
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Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.
Джерело - Чемпіон.