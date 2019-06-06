Півзахисник Зорі підписав контракт з Шерифом

Цього сезону Гордієнко провів лише 10 матчів за Зорю в Прем'єр-лізі

Півзахисник Зорі Артем Гордієнко продовжить кар'єру в Шерифі.

Про це повідомив офіційний сайт тираспольського клубу.

28-річний футболіст уклав довгострокову угоду з Шерифом. Проте, наскільки тривалий контракт - не повідомляється.

У нинішньому сезоні Гордієнко провів лише 10 матчів за Зорю в Прем'єр-лізі, причому через відмову підписувати нову угоду він в останній раз виходив на поле в УПЛ в кінці листопада минулого року.

Нагадаємо, луганську Зорю після відставки Вернидуба, нещодавно очолив Віктор Скрипник.

Джерело - Чемпіон.