Півзахисник Зорі підписав контракт з Шерифом

Півзахисник Зорі Артем Гордієнко продовжить кар'єру в Шерифі.
Про це повідомив офіційний сайт тираспольського клубу.
28-річний футболіст уклав довгострокову угоду з Шерифом. Проте, наскільки тривалий контракт - не повідомляється.
У нинішньому сезоні Гордієнко провів лише 10 матчів за Зорю в Прем'єр-лізі, причому через відмову підписувати нову угоду він в останній раз виходив на поле в УПЛ в кінці листопада минулого року.
Нагадаємо, луганську Зорю після відставки Вернидуба, нещодавно очолив Віктор Скрипник.
Джерело - Чемпіон.